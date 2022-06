Speranza sterilizza i cinghiali. Vaccino contraccettivo contro la peste suina

Leggi su iltempo

(Di venerdì 10 giugno 2022) Il ministrova in soccorso del sindaco Gualtieri. L'obiettivo è bloccare una volta per tutte il proliferare deiche assediano la Capitale, arginando allo stesso tempo il diffondersi della. Tre giorni fa il ministero della Salute ha pubblicato un bando per sperimentare un «orale» in grado di arginare la riproduzione di questi animali. Tecnicamente si tratta di un «immuno-». Si chiama Gonacon, ed è già utilizzato negli Stati Uniti, ma solo in versione iniettabile. Il ministero della Salute vuole autorizzarlo anche in Italia, ma ha capito che sarebbe troppo difficile e dispendioso somministrarlo in questo modo, motivo per cui si vuole trasformarlo in un farmaco assumibile per bocca. I soldi ci sono ...