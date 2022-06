Pubblicità

WiAnselmo : RT @Mediagol: Spal, Tacopina: “Sintonia con Lupo e Venturato. De Rossi e La Mantia? Rispondo così” - Mediagol : Spal, Tacopina: “Sintonia con Lupo e Venturato. De Rossi e La Mantia? Rispondo così” - ItaSportPress : #Spal, ecco il bomber da 15 gol per la #SerieB - infoitsport : Spal, Tacopina apre alla cessione di Vicari: “È il momento che questo succeda” | - infoitsport : Tacopina: 'Sarà una Spal tutta grinta e cuore' -

ItaSportPress

... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Escl Itasportpress1", "item": "https://www.itasportpress.it/escl - itasportpress1/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": ":...Commenta per primo Il presidentenon ha perso le speranze sul prolungare di un'altra stagione il prestito di Lorenzo Colombo alla. Nei prossimi giorni è previsto un confronto con il Milan. SPAL, Tacopina: “La Mantia in pole. Voglio vincere i derby USA di B. Su De Rossi…” Dopo una stagione travagliata, la Spal si presenterà ai nastri di partenza della nuova Serie B con Joe Tacopina al comando della società. L'imprenditore italo-americano ha rilevato la società ...Dopo il prestito alla Spal, l’attaccante di proprietà del Milan, potrebbe restare a Ferrara: secondo quanto riportato da Calciomercato.com il presidente Tacopina non ha perso le speranze sul ...