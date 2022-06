Sorpresa sgradita Gli 007 americani scaricano Zelensky | Come mente sulla guerra | per l' Ucraina è finita?

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 giugno 2022) “Difficile dire cosa sta accadendo sul campo”, aveva dichiarato qualche settimana fa Avril Haines, direttrice dell'intelligence americana. Da allora la situazione è addirittura peggiorata da questo punto di vista, con gli 007 statunitensi che sono davanti a delle “zone cieche”, dato che le informazioni che arrivano dai colleghi ucraini non sono particolardettagliate, soprattutto per quel che riguarda il Donbass. Gli Usa non hanno quindi più chiaro il quadro della situazione, sebbene continuino a sostenere Volodymyre le sue incessanti richieste di avere più armi. Il problema è che ormai non bastano più per aiutare l'esercito di Kiev a respingere gli attacchi dei russi, con le forze di Mosca che adesso controllano circa il 20% del territorio ucraino rispetto al 7% pre-invasione. “Quel che preoccupa ora negli ambienti diplomatici ...