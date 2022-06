Sorpresa Napoli, ritorno di fiamma per Pjanic: può arrivare “gratis” dal Barcellona (Di venerdì 10 giugno 2022) Valter De Maggio, noto giornalista, ha rivelato delle interessanti notizie di calciomercato durante la sua trasmissione “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Secondo quanto riportato dal conduttore radiofonico, sarebbero arrivate delle indiscrezioni dalla Spagna sul futuro di Miralem Pjanic, accostato al Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: Sembrerebbe che il club di De Laurentiis sia interessato all’ex juventino Miralem Pjanic, che ha appena concluso il prestito al Be?ikta?. La sua volontà sarebbe quella di onorare il contratto coi blaugrana, ma la precaria situazione finanziaria dei catalani potrebbero portarlo verso nuovi lidi. Calciomercato Napoli, Pjanic (Getty Images) Calciomercato Napoli, idea ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 10 giugno 2022) Valter De Maggio, noto giornalista, ha rivelato delle interessanti notizie di calciomercato durante la sua trasmissione “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss. Secondo quanto riportato dal conduttore radiofonico, sarebbero arrivate delle indiscrezioni dalla Spagna sul futuro di Miralem, accostato al. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: Sembrerebbe che il club di De Laurentiis sia interessato all’ex juventino Miralem, che ha appena concluso il prestito al Be?ikta?. La sua volontà sarebbe quella di onorare il contratto coi blaugrana, ma la precaria situazione finanziaria dei catalani potrebbero portarlo verso nuovi lidi. Calciomercato(Getty Images) Calciomercato, idea ...

Pubblicità

NapoliAddict : Sorpresa Napoli, ritorno di fiamma per Pjanic: può arrivare “gratis” dal Barcellona #Napoli #ForzaNapoliSempre… - infoitsport : Napoli, a sorpresa spunta una pista 'made in Italy' per sostituire Politano - infoitsport : Calciomercato Napoli, rivoluzione sia: colpo a sorpresa e addio in vista - infoitsport : Napoli-Deulofeu, ci siamo! L’annuncio a sorpresa dell’agente - gilnar76 : VIDEO | SORPRESA BERNARDESCHI: SALTA TUTTO? #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli -