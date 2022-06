Sophie Codegoni | nuova tappa per incontrare i fan | ecco i dettagli FOTO

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 10 giugno 2022)prosegue il tour peri fan: unadata speciale per riabbracciare tutti edla modellaè entrata in punta di piedi nel cuore di milioni di italiani. Negli ultimi mesi è stata sotto ai riflettori dentro la Casa del Grande Fratello Vip 6 dove è riuscita a conquistare tutti i fan del reality show di Canale 5. La sua estrema dolcezza ha stupito fin da subito e giorno dopo giorno ha incuriosito i telespettatori con lati inediti del suo dolcissimo carattere. L’ex gieffina si è messa in gioco nella Casa più spiata d’Italia come concorrente ma durante la sua avventura ha incontrato Alessandro Basciano che ha fatto breccia nel suo cuore. I due ex gieffini vivono una delle storie d’amore più belle nate dentro la Casa del ...