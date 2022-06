"Sono volate parole grosse": l'indiscrezione bomba sull'incontro Dybala-Inter, cosa è successo (Di venerdì 10 giugno 2022) Sarebbero volate parole grosse. Secondo quanto ricostruito dalla Gazzetta dello Sport, il primo contatto tra Dybala e l'Inter non sarebbe stato dei migliori. Specifichiamo subito, le tensioni sarebbero state già superate, ma di fatto i primi minuti dell'incontro tra l'agente del giocatore e la società nerazzurra sarebbe stato in salita. Infatti, a quanto pare, le cifre richieste non sarebbero state gradite dall'Inter che da tempo aveva fatto sapere allo staff di Dybala l'importo dell'offerta. Il clima sarebbe diventato di fuoco e sarebbero volate parole pesanti. Dopo pochi minuti dall'apertura del colloquio dunque la trattativa sarebbe stata messa a repentaglio con una clamorosa rottura che avrebbe riaperto i ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) Sarebbero. Secondo quanto ricostruito dalla Gazzetta dello Sport, il primo contatto trae l'non sarebbe stato dei migliori. Specifichiamo subito, le tensioni sarebbero state già superate, ma di fatto i primi minuti dell'tra l'agente del giocatore e la società nerazzurra sarebbe stato in salita. Infatti, a quanto pare, le cifre richieste non sarebbero state gradite dall'che da tempo aveva fatto sapere allo staff dil'importo dell'offerta. Il clima sarebbe diventato di fuoco e sarebberopesanti. Dopo pochi minuti dall'apertura del colloquio dunque la trattativa sarebbe stata messa a repentaglio con una clamorosa rottura che avrebbe riaperto i ...

