Soleil Sorge è tornata in Italia | giorni di relax in famiglia | Le sue parole FOTO

(Di venerdì 10 giugno 2022)dopo l’avventura in Honduras torna ine si gode la suain Abruzzo: ecco ledella modella e imprenditrice Persono stati dei mesi abbastanza movimentati. È un vulcano pieno di idee e creatività, è amatissima da intere generazioni e continua la sua brillante carriera spaziando da un progetto all’altro. Lo scorso settembre ha varcato la porta rossa della Casa del Grande Fratello VIP 6 e da quel momento non si è più fermata. Anche dentro il reality show di Canale 5 ha continuano a lavorare con le proprie idee, ed infatti nelle ultime settimane ha annunciato una super sorpresa. L’ex gieffina dopo aver preso parte alla sesta edizione del Grande Fratello Vip come concorrente, ha debuttato come opinionista televisiva ...

Pubblicità

fanpage : Soleil Sorge torna all’Isola dei famosi e ripropone la prova che l’ha resa iconica: quella dell’uomo vitruviano.… - 361_magazine : - Gianni_gian13 : RT @XrobertaX_: Adesso creo un nuovo trend, gli aforismi di Soleil Anastasia Sorge. #SoleArmy - graz16 : RT @maxxmilan288: Beh che dire? Apri funweek e in prima pagina la voce 'Soleil Sorge' ??#SoleArmy Link: - maxxmilan288 : Beh che dire? Apri funweek e in prima pagina la voce 'Soleil Sorge' ??#SoleArmy Link: -

L'isola dei famosi 2022,rientra in Italia e si concede un nuovo look Può dirsi la leader imbattuta de L'isola dei famosi 2022 , tanto che dopo aver conquistato il titolo di leader per ben 5 volte a L'isola dei ...... 'Non ha filtri' Successivamente l'inviato dell' Isola dei Famosi , sempre in questa intervista rilasciata al programma web Casa Chi , ha anche voluto esprimere una sua opinione su, che ...Soleil Sorge torna a Roma dopo L’isola dei famosi 2022 e si concede un taglio di capelli choc: le immagini sono virali, i commenti Soleil Sorge e Vera Gemma a L'isola dei famosi 2022 L’isola dei ...Quello è praticamente il cibo che mangiamo in mensa, quello che cucinano a noi poi lo diamo anche a loro". Sull'ospitata di Soleil Sorge: "Soleil appena finito mi ha detto ‘lo sai che mi dispiace ...