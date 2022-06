Solans firma il miglior tempo nella QS al Rally Poland

Leggi su rallyeslalom

(Di venerdì 10 giugno 2022) Si è disputato in mattinata lo shakedown e la successiva qualification stage deldi Polonia, gara valida come quarto round del Campionato Europeo. Sui velocissimi sterrati polacchi è lo spagnolo Nilal volante della i202 are il. Il 30enne spagnolo alla sua prima uscita al volante della vettura Source