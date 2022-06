Simeone | sul Cholito piomba l’Arsenal

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 10 giugno 2022) Anche i gunners si mettono sulle tracce del. Concorrenza per i club italiani che avevano puntato l’argentino La grande stagione diha attirato l’attenzione di alcune big italiane, ma non solo. Sulno gli occhi vigili della Premier League e in particolare del. Come riportato da TMW i Gunners sono pronti a sborsare una cifra vicina ai 20 milioni di euro per garantirsi le prestazioni dell’argentino. Ma prima della cessione, l’Hellas dovrà riscattarlo dal Cagliari. L'articolo proviene da Calcio News 24.