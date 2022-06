"Siamo sotto attacco, cosa vogliono fare dell'Italia": Salvini lancia un terribile allarme, cosa c'è dietro (Di venerdì 10 giugno 2022) Nella giornata in cui Piazza Affari fa registrare un tonfo molto pesante - chiudendo la seduta a 22.547 punti (-5,17%) - e lo spread che torna a salire, Matteo Salvini ha affrontato l'argomento da Cuneo, dove si trovava per un appuntamento elettorale in vista del voto amministrativo di domenica 12 giugno. “È in corso un attacco all'Italia”, ha dichiarato il segretario della Lega senza mezzi termini. “La Borsa perde il 5% - ha proseguito - la Bce dice dalla sera alla mattina che non comprerà più titoli di Stato, lo spread torna ai massimi da due anni a questa parte, l'inflazione si avvicina al 10%. Ragazzi, è in corso un attacco al nostro Paese, vogliono svendere l'Italia come hanno fatto con la Grecia”. Salvini ha poi chiuso ribadendo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) Nella giornata in cui Piazza Affari fa registrare un tonfo molto pesante - chiudendo la seduta a 22.547 punti (-5,17%) - e lo spread che torna a salire, Matteoha affrontato l'argomento da Cuneo, dove si trovava per un appuntamento elettorale in vista del voto amministrativo di domenica 12 giugno. “È in corso unall'”, ha dichiarato il segretarioa Lega senza mezzi termini. “La Borsa perde il 5% - ha proseguito - la Bce dice dalla sera alla mattina che non comprerà più titoli di Stato, lo spread torna ai massimi da due anni a questa parte, l'inflazione si avvicina al 10%. Ragazzi, è in corso unal nostro Paese,svendere l'come hanno fatto con la Grecia”.ha poi chiuso ribadendo ...

Pubblicità

mirco63mirco : @SingerFrapp @Erminio71890018 @VAngeloAnonimo @martelgeppj1 @Antonel72713840 @addormentata_l @Pontifex_it @Pontefix… - GiampiBo : @ilciccio67 Alti e bassi, con Ronaldo siamo stati intempestivi, con Dybala è stato un macello, Kean sotto rendimento come Arthur. - gianniciampani1 : @RobyOnWeb @intuslegens Siamo tutti potenziali vittime di ipotesi plausibili che poi si rivelano sbagliate… la resi… - Perla19733917 : RT @Verastronza: @mavakagher @ItalicaTestudo Loro non si sporcano direttamente le mani, sono dei vili . Siamo sotto una polveriera, ATTENZI… - dedoraffa : RT @francyfra197979: Che poi l’Incontrada può essere anche sovrappeso ma sticazzi, prese in spiaggia sotto al sole, senza metterci in posa… -