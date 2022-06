Serie D, l’ex Palermo Massimo Maccarone sarà il nuovo tecnico del Ghiviborgo (Di venerdì 10 giugno 2022) Maurizio Maccarone, ex attaccante tra le altre di Palermo ed Empoli, allenerà nella prossima stagione il Ghiviborgo, in Serie D Leggi su mediagol (Di venerdì 10 giugno 2022) Maurizio, ex attaccante tra le altre died Empoli, allenerà nella prossima stagione il, in

Pubblicità

sportli26181512 : #Savoldi: “A Napoli, dopo il mio acquisto, fecero 67 mila abbonamenti”: L'ex attaccante ricorda il suo approdo in a… - danyrossoverde : Brescia, l'ex ds Marroccu passa al Veronatanto fra qualche mese lo richiama il Papà a Brescia,è successo a Salo, Ge… - lacittanews : L'ex numero uno giallorosso vorrebbe acquistare la società genovese e prendersi la sua rivincita. Tra gli obiettivi… - sportli26181512 : Lazio, per l’ex Biglia altra avventura in Turchia: c’è il Basaksehir: Il regista argentino si accorda con il club a… - LALAZIOMIA : Lazio, per l’ex Biglia altra avventura in Turchia: c’è il Basaksehir -