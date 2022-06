Selvaggia Lucarelli e la foto di Vanessa Incontrada su Nuovo | la cosa migliore è ignorare

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 10 giugno 2022) Da quando Riccardo Signoretti ha postato sui social lache questa settimana si può vedere sulla rivista, si è acceso un vero e proprio dibattito. Parliamo dellagrafia che mostravain bikini, al mare. Unache ha creato una discussione, che ha diviso. C’è chi non ci ha visto nulla di male: è una donna normale, che va al mare. C’è chi ha pensato che si fosse scelta una brutta, solo per vendere qualche copia in più. Chi ha parlato di bodyshaming, chi ha sottolineato che quellanon andava pubblicata. Ancheoggi, ha deciso di dire chepensa di questo scatto che tanto sta facendo discutere. Per la giornalista, di fronte a questo genere ...