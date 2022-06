Sei artisti, sei città: l’ultimo progetto fotografico di Saint Laurent Self 07 (Di venerdì 10 giugno 2022) Life&People.it La casa di lusso Saint Laurent arruola sei artisti per creare opere d’arte esclusive per il settimo capitolo del progetto fotografico Self; presentato contemporaneamente in sei diverse città, dal 9 al 12 giugno. Le mostre, curate personalmente dal direttore creativo del brand Anthony Vaccarello sotto l’egidia di Magnum Photos, si svolgono a Parigi, Londra, New York, Tokyo, Seoul e Shanghai, presentando i lavori di Harry Gruyaert, Olivia Arthur, Alex Webb e gli ospiti di Magnum Photos: Takashi Homma , Daesung Lee e Birdhead. Il progetto Self Negli ultimi anni Saint Laurent è stata sempre più coinvolta in attività culturali e artistiche attraverso vari progetti, in ... Leggi su lifeandpeople (Di venerdì 10 giugno 2022) Life&People.it La casa di lussoarruola seiper creare opere d’arte esclusive per il settimo capitolo del; presentato contemporaneamente in sei diverse, dal 9 al 12 giugno. Le mostre, curate personalmente dal direttore creativo del brand Anthony Vaccarello sotto l’egidia di Magnum Photos, si svolgono a Parigi, Londra, New York, Tokyo, Seoul e Shanghai, presentando i lavori di Harry Gruyaert, Olivia Arthur, Alex Webb e gli ospiti di Magnum Photos: Takashi Homma , Daesung Lee e Birdhead. IlNegli ultimi anniè stata sempre più coinvolta in attività culturali eche attraverso vari progetti, in ...

giulia_dradi : @maneskinworldd1 Ma pensa invece a sostenere gli artisti che piacciono a te, invece di screditare in continuazione… - setidicessi : @SfigataMente (per me sei tra gli artisti, perché le tue foto sono bellissime e sono arte. E molte volte ti ritrovo… - 69Rabbits7 : @BC011a @HSkelsen @LaFranci27 In effetti escludere gli artisti russi, i violinisti russi, i direttori d’orchestra r… - ilpaesechenonce : @ImolaOggi no vietiamo solo eventi agli sportivi e artisti ci prendiamo i loro soldi in banca li insultiamo limiti… - giovannitundo : @biondox Certo. Tu sei diventato artista perchè hai inventato le tue #fotodimerda. 'Quelli' si credono artisti, e f… -