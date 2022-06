Scuola e politica in lutto per Claudio Valleggi - Cronaca - lanazione.it (Di venerdì 10 giugno 2022) di Sarah Esposito È una morte che scuote due comunità quella di Claudio Valleggi: Pontedera dove era conosciuto come professore con una grande passione per la politica e la partecipazione e Sanremo, ... Leggi su lanazione (Di venerdì 10 giugno 2022) di Sarah Esposito È una morte che scuote due comunità quella di: Pontedera dove era conosciuto come professore con una grande passione per lae la partecipazione e Sanremo, ...

Pontedera dove era conosciuto come professore con una grande passione per la politica e la ...hanno salutato il loro preside ricoprendo di fiori la sua macchina ancora ferma nel parcheggio della scuola.

Insegnante con la passione della politica, addio a Valleggi
È morto ieri (8 giugno) nella sua scuola, probabilmente a causa di un improvviso malore che non gli ha lasciato scampo mentre ancora stava lavorando. Accasciato alla sua scrivania, lo ha trovato un ...