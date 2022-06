Sasso | “Adeguare gli stipendi dei docenti e stabilizzare i precari Solo con insegnanti gratificati possiamo offrire il meglio ai nostri studenti”

Pubblicità

Linkiesta.it

"Io credo che si debba tenere la dinamica dei salari vicino all'aumento dei prezzi così da non deprimere la domanda globale". Il commissario europeo per il Lavoro Nicolas Schmit lancia ilin un'intervista alla Stampa, sfidando le "confindustrie" del continente. Se non agiamo, sostiene, "la domanda crollerebbe e ci ritroveremmo in quello che tutti temono, ovvero nella stagflazione"......al Governo per chiedere l'adozione di un Dpcm che consenta agli uffici speciali dii ... i cui numeri ce li fornisce l'info point con tutti i passaggi; sia la nostra montagna, il Gran, ... Il commissario europeo Schmit vuole adeguare i salari all’inflazione Dall’ambito sportivo a quello della politica. A 51 anni, Giovanni Sasso “scende in campo”, come ha riportato sui propri profili, per sostenere un binomio ...Se non agiamo, sostiene, «la domanda crollerebbe e ci ritroveremmo in quello che tutti temono, ovvero nella stagflazione». La sua proposta è di un adeguamento delle buste paga «vicino» alla curva infl ...