Pubblicità

TuttoQuaNews : RT @IlGroane: Covid, il punto a Saronno, Tradate, Cogliate e dintorni - IlGroane : Covid, il punto a Saronno, Tradate, Cogliate e dintorni - ilSaronno : Covid, il punto a Saronno, Tradate, Cogliate e dintorni - ParliamoDiNews : Covid, i dati locali a Saronno, Tradate, Groane e dintorni | Il Groane #Covid @istsupsan #covidlimbiate… - ilSaronno : Covid, i dati locali a Saronno, Tradate, Groane e dintorni -

Il Notiziario

... gli appuntamenti del weekend in arrivo sul Lago Maggiore e nei- Tutte le informazioni ... molto legato al Sacro Monte - Tutte le informazioni- Fino al 29 maggio auna ...Gli appuntamenti del weekend del 20, 21 e 22 maggio sul Lago Maggiore " Tutte le informazioni WEEKEND A- Cosa fare a: gli eventi del 20, 21 e 22 maggio. Tra ... Saronno e dintorni: benzina troppo cara, tutti in bicicletta. Ma se ne producono poche. Su Saronno e dintorni potrebbe piovere, anche forte, da metà pomeriggio mentre un violento temporale si è scatenato nelle ultime ore sull’alto Varesotto causando danni e costringendo i vigili del ...SARONNO – Ultimo aggiornamento sull’andamento della pandemia in zona nel tardo pomeriggio di ieri. I nuovi contagi da coronavirus sono stati +12 a Saronno, +13 a Caronno Pertusella, +3 ...