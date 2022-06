(Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu. (Adnkronos Salute) - Un 'di' tra la Federazione degli Ordini deichirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo) e la Federazione degli Ordini delle professionistiche (Fnopi), che insieme rappresentano quasi un milione di professionisti. E' quello siglato oggi a Roma, nella prima riunione ufficiale dei due comitati centrali. E' stato infatti avviato dalle due federazioni un percorso che "non consenta più a nessuno di dividere e strumentalizzare le due professioni, che da sempre lavorano insieme e sulle quali la pandemia ha semplicemente acceso i riflettori.si pongono quindi quali interlocutori privilegiati della politica, per garantire ai cittadini tutte le competenze peculiari e sinergiche delle due professioni". L'incontro, ...

Pubblicità

aostasera : Brachet Contul riconfermato segretario #Anaao: “Serve un patto per la #sanità” - Civetta46262114 : RT @szampa56: 'Il SSN è bene comune: noi siamo quelli che alzano la bandiera della sanità pubblica, con più investimenti. Questo deve esser… - CarloRoccio : RT @szampa56: 'Il SSN è bene comune: noi siamo quelli che alzano la bandiera della sanità pubblica, con più investimenti. Questo deve esser… - StraNotizie : Più sanità pubblica e valorizzazione dei professionisti. Speranza: «Necessario grande “patto Paese”» - CastigliMirella : RT @szampa56: 'Il SSN è bene comune: noi siamo quelli che alzano la bandiera della sanità pubblica, con più investimenti. Questo deve esser… -

Il Tempo

Un 'di diamante' tra la Federazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e la ... 'Senza medici e infermieri lanon ci può essere: le scelte sul futuro delle nostre ...... ma non ultima per importanza, la Deontologia, che deve essere il presupposto per un nuovo... Senza medici e infermieri lanon ci può essere: insieme dobbiamo recuperare il senso vero della ... Sanità: 'patto di diamante' tra medici e infermieri per qualità assistenza