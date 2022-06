Sandra Oh su come Grey’s Anatomy l’abbia fatta ammalare: “Non riuscivo a dormire, il mio corpo era malato” (Di venerdì 10 giugno 2022) Sandra Oh non ha remore nel ricordare quanto fosse massacrante affrontare i ritmi di lavoro negli anni di Grey’s Anatomy: come confermato anche da altri attori, la sua esperienza nel medical drama non è stata solo l’occasione della vita ma anche un’avventura piuttosto provante. Sandra Oh è apparsa nella serie sin dal debutto nel 2005 ed è uscita di scena al termine della decima stagione, decidendo di dedicarsi ad altri progetti. Riguardando indietro al periodo in cui è diventata una star della tv grazie al ruolo di Cristina Yang, ricorda soprattutto l’enorme stress di lavorare praticamente senza sosta. In un’intervista reciproca con l’attrice di Squid Game Jung Ho-yeon per il format di Variety Actors on Actors, le due attrici si sono confessate le reciproche difficoltà nel prendersi cura di se ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 10 giugno 2022)Oh non ha remore nel ricordare quanto fosse massacrante affrontare i ritmi di lavoro negli anni diconfermato anche da altri attori, la sua esperienza nel medical drama non è stata solo l’occasione della vita ma anche un’avventura piuttosto provante.Oh è apparsa nella serie sin dal debutto nel 2005 ed è uscita di scena al termine della decima stagione, decidendo di dedicarsi ad altri progetti. Riguardando indietro al periodo in cui è diventata una star della tv grazie al ruolo di Cristina Yang, ricorda soprattutto l’enorme stress di lavorare praticamente senza sosta. In un’intervista reciproca con l’attrice di Squid Game Jung Ho-yeon per il format di Variety Actors on Actors, le due attrici si sono confessate le reciproche difficoltà nel prendersi cura di se ...

Pubblicità

marattin : Certo Sandra. Ma urlare slogan contro l’evasione fiscale non è mai servito a ridurre il tax gap di un solo euro. In… - Enrico23786855 : RT @GiovaQuez: La pizza di Briatore a 260 euro è una vergogna, via Veneto non è solo dei veneti e tutti dovrebbero poterla mangiare (non di… - LuigiLaurii : @SandraM0027 @confundustria quando entra in un negozio la tira fuori dalla tasca, dalla borsa o la toglie dal bracc… - LuigiLaurii : @SandraM0027 @confundustria Come se nel tweet si parlasse di Sandra e non di un generico comportamento richiesto a tutta la società. - giuliaforpeace : RT @GiovaQuez: La pizza di Briatore a 260 euro è una vergogna, via Veneto non è solo dei veneti e tutti dovrebbero poterla mangiare (non di… -