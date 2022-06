(Di venerdì 10 giugno 2022) Sama bordo di un aereo per sventare un attentato terroristico a fianco del ladro Kevin Hart, supercast per l'. Pioggia di star perambientato a bordo di un aereo. Samsi uniscono a un supercast che comprende Kevin Hart, Gugu Mbatha-Raw, Vincent D'Onofrio, Billy Magnussen, Úrsula Corberó, Kim Yoon-ji, Viveik Kalra e Paul Anderson.sarà diretto da F. Gary Gray da una sceneggiatura scritta da Daniel Kunka e Jeremy Donner. Le anticipazioni parlano della pellicola come di un film d'azione su ...

Pioggia di star per Lift , heist movie ambientato a bordo di un aereo., Jean Reno e Jacob Batalon si uniscono a un supercast che comprende Kevin Hart, Gugu Mbatha - Raw, Vincent D'Onofrio, Billy Magnussen, Úrsula Corberó, Kim Yoon - ji, Viveik Kalra e ...Nel cast ci sono anche anche(il protagonista dei film "Avatar"), Denise Gough , Wyatt Russell , Billy Howle , Gil Birmingham , Adelaide Clemens , Rory Culkin , Seth Numrich , Chloe ... Sam Worthington, Jean Reno e Jacob Batalon nell'heist movie ad alta quota Lift Sam Worthington, Jean Reno e Jacob Batalon a bordo di un aereo per sventare un attentato terroristico a fianco del ladro Kevin Hart, supercast per l'heist movie Lift. Pioggia di star per Lift, heist m ...Il trailer e il poster italiani della serie In nome del cielo annunciano la data di uscita dell'atteso show poliziesco a sfondo religioso con Andrew Garfield su Disney+. Disney+ ha annunciato la data ...