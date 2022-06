Salvo Iavarone eletto vicepresidente della Cim | la Confederazione degli Italiani nel Mondo

(Di venerdì 10 giugno 2022)è statoCim, lanel, il cui XIII Congresso internazionale si è svolto all’Avana nei giorni 31 maggio, 1° e 2 giugno scorsi. Al Congresso nella capitale cubana hanno partecipato delegati e delegate provenienti da 33 paesi del. Il tema del Congresso è stato “L’impresa, il lavoro e la cultura italiana portatori di sviluppo e di pace”. Al Congresso hanno partecipato, si legge in una dell’agenzia 9 Colonne, “rappresentanti del Governo italiano, del Parlamento,Enti pubblici e locali, politici esteri di origine italiana, esponenti delcultura, dell’industria, ...

In marzo 2019 l' ultima presentazione alla Camera, la XIV edizione , della rassegna " Le Giornate dell' Emigrazione " , la rassegna promossa dall' associazione Asmef, guidata da, che oramai dal lontano 2007 , con il patrocinio del Ministero per gli Affari Esteri, si occupa degli emigrati italiani all' estero, della loro ...'Turismo di ritorno e borghi sono temi importantissimi perché invitano a pensare il turismo aprendo nuovi scenari, innovativi e stimolanti'. Ad affermarlo è, presidente dell'associazione Asmef, l'associazione che promuove 'Le Giornate dell'Emigrazione" , annunciando i temi della rassegna la cui ultima presentazione alla Camera, quella della ...