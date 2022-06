Salvini | “Partito attacco contro l’Italia | lunedì riunione urgente Lega”

(Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – “Banca Centrale, Commissione e Parlamento europei: èun. Matteoha convocato perunadella, spiegando che è necessario reagire subito per difendere il lavoro e i risparmi degli italiani”. Rendono noto fonti della. Ma già nel pomeriggio da Cuneo per un comizio elettorale il leader del Carroccio aveva tuonatoBruxelles. “E’ in corso unal, oggi la borsa perde il 4%, la Bce non compra più titoli di Stato da un giorno all’altro, lo spread torna ai massimi, c’è l’inflazione – ha scandito– vogliono svenderecome ...

Pubblicità

Affaritaliani : Bce, Salvini convoca riunione. Lega: è partito attacco contro Italia - Agenzia_Ansa : 'Banca Centrale, Commissione e Parlamento europei: è partito un attacco contro l'Italia. Salvini ha convocato una r… - eziomauro : Poroshenko: 'A Salvini chiedo: nel 1939 quale leader di partito avrebbe incontrato Hitler?' - la Repubblica - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: 'Banca Centrale, Commissione e Parlamento europei: è partito un attacco contro l'Italia. Salvini ha convocato una riunion… - infoitinterno : Bce, Salvini convoca riunione Lega: è partito attacco contro Italia -

Un'alzata di scudi che, all'indomani dell'abbraccio di Verona tra lei e Matteo, allarga il solco interno al centrodestra tra il suoe l'asse Forza Italia - Lega. Ma, soprattutto, si ...... vogliono svenderci come la Grecia, dobbiamo reagire subito" "Banca Centrale, Commissione e Parlamento europei: èun attacco contro l'Italia . Matteoha convocato per lunedì una ...Un test della disaffezione degli elettori per la politica dopo anni di kamasutra parlamentare e sullo stato di salute di due coalizioni entrambe piuttosto ...Si chiude la campagna per le amministrative di domenica, ma lo scontro tra i poli sale a tal punto che sembra di essere già in pieno clima elettorale per le politiche del prossimo anno. La polemica tr ...