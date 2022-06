Salvini e Meloni, tregua per il voto. Abbraccio sul palco nella decisiva Verona (Di venerdì 10 giugno 2022) Un comizio unitario per rimediare a qualche incomprensione e lanciare la volata al candidato sindaco di una delle città che decideranno gli esiti delle prossime amministrative. Giorgia Meloni e Matteo Salvini mettono da parte qualche frizione di troppo e dividono il palco di Verona per sostenere Federico Sboarina. Il clima è rilassato e amichevole, i due leader di Fratelli d'Italia e Lega si abbracciano, si chiamano per nome durante i rispettivi interventi. «Dicono che siamo come Giulietta e Romeo? Non faremo la stessa fine, lo garantisco» scherza Giorgia. Insomma, l'immagine che si vuole trasmettere è quella di una coalizione compatta, e pazienza se sul palco non c'è nessuno di Forza Italia, che nella città scaligera ha deciso di appoggiare la corsa dell'ex leghista Tosi. Una ... Leggi su iltempo (Di venerdì 10 giugno 2022) Un comizio unitario per rimediare a qualche incomprensione e lanciare la volata al candidato sindaco di una delle città che decideranno gli esiti delle prossime amministrative. Giorgiae Matteomettono da parte qualche frizione di troppo e dividono ildiper sostenere Federico Sboarina. Il clima è rilassato e amichevole, i due leader di Fratelli d'Italia e Lega si abbracciano, si chiamano per nome durante i rispettivi interventi. «Dicono che siamo come Giulietta e Romeo? Non faremo la stessa fine, lo garantisco» scherza Giorgia. Insomma, l'immagine che si vuole trasmettere è quella di una coalizione compatta, e pazienza se sulnon c'è nessuno di Forza Italia, checittà scaligera ha deciso di appoggiare la corsa dell'ex leghista Tosi. Una ...

