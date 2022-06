Salernitana | proroga convenzione per lo stadio Arechi

(Di venerdì 10 giugno 2022) – Dopo aver ufficializzato Morgan De Sanctis come nuovo direttore sportivo, laha aggiunto un altro tassello in vista della prossima stagione. Questa mattina il club, rappresentato dall’amministratore delegato Maurizio Milan e dalla responsabile alla comunicazione Mara Andria, ha raggiunto l’intesa con il Comune per ladellaper l’utilizzo dello”. L’incontro con il sindaco Vincenzo Napoli ed il capostaff Vincenzo Luciano e’ stato anche l’occasione per discutere delle prospettive di sviluppo che ha in mente la societa’ del presidente Danilo Iervolino. Gia’ a partire dalle prossime settimane, infatti, sara’ aperto un tavolo tecnico che portera’ alla definizione condivisa del piano programmatico di interventi e accordi futuri sull’utilizzo dell’impianto. La ...

