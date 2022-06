Salernitana, nessuna chance per il colpo Simeone: la risposta dell’attaccante (Di venerdì 10 giugno 2022) L’attaccante argentino ha un desiderio preciso sulla sua prossima squadra. Salernitana fuori dai giochi per Simeone Come riportato da Fabrizio Romano, Giovanni Simeone potrebbe spostarsi quest’estate in cambio di offerte da 20 milioni di euro. nessuna chances per la Salernitana, però, visto che l’argentino vuole un club che giochi la Champions League nella prossima stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 giugno 2022) L’attaccante argentino ha un desiderio preciso sulla sua prossima squadra.fuori dai giochi perCome riportato da Fabrizio Romano, Giovannipotrebbe spostarsi quest’estate in cambio di offerte da 20 milioni di euro.s per la, però, visto che l’argentino vuole un club che giochi la Champions League nella prossima stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : La #Salernitana fuori dalle candidate all'acquisto di #Simeone ?? - tradizionelazio : ????| LE SMENTITE DI #ROMANO: 'Gio #Simeone potrebbe essere in movimento quest'estate con un potenziale trasferimento… - ferlito_fabio : Cosi non andiamo da nessuna parte. C'è qualcosa che chiaramente non va. Scusate se scomodo Papa Francesco ma 'nessu… - eleonora_trotta : RT @calciomercatoit: ???Milan (AD #Salernitana) alla CMIT TV: '#Ederson-#Inter? In questo momento è un giocatore molto appetibile. Diciamo c… - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ???Milan (AD #Salernitana) alla CMIT TV: '#Ederson-#Inter? In questo momento è un giocatore molto appetibile. Diciamo c… -