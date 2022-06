Sale ancora il prezzo della benzina: al self 2,018 euro al litro (Di venerdì 10 giugno 2022) Il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self Sale a 2,018 euro/litro (2,009 il valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 2,010 e 2,038 euro/litro (no logo 2,008). Il ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 10 giugno 2022) Ilmedio nazionale praticatoin modalitàa 2,018(2,009 il valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 2,010 e 2,038(no logo 2,008). Il ...

