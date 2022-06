Salario minimo, Renato Brunetta: «Un grande malinteso». E cita Baudelaire (Di venerdì 10 giugno 2022) (ITALPRESS) – “Ci ricordava Charles Baudelaire che ‘il mondo cammina solo attraverso il malinteso. È attraverso il malinteso universale che tutti si accordano. Poiché se, per disgrazia, ci si comprendesse, non ci si potrebbe mai accordare’. Sul ‘Salario minimo per legge’ abbiamo assistito per giorni a un grande malinteso, che, però, proprio come sosteneva il poeta francese, lascia già intravedere la strada per trovare l’armonia. Lo scrive il ministro della Funzione pubblica in una lettera al direttore del Corriere della Sera. “Nel dibattito pubblico, sono state mescolate tre questioni che, invece, devono restare distinte: la criticità strutturale dei salari italiani, legata a bassa produttività e bassa crescita; le misure per i cosiddetti ‘working ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 10 giugno 2022) (ITALPRESS) – “Ci ricordava Charlesche ‘il mondo cammina solo attraverso il. È attraverso iluniversale che tutti si accordano. Poiché se, per disgrazia, ci si comprendesse, non ci si potrebbe mai accordare’. Sul ‘per legge’ abbiamo assistito per giorni a un, che, però, proprio come sosteneva il poeta francese, lascia già intravedere la strada per trovare l’armonia. Lo scrive il ministro della Funzione pubblica in una lettera al direttore del Corriere della Sera. “Nel dibattito pubblico, sono state mescolate tre questioni che, invece, devono restare distinte: la criticità strutturale dei salari italiani, legata a bassa produttività e bassa cres; le misure per i cosiddetti ‘working ...

Pubblicità

Mov5Stelle : 'Gli strumenti di lotta alla povertà, come il Reddito di Cittadinanza e il salario minimo, hanno una funzione essen… - Mov5Stelle : Per combattere la povertà lavorativa, gli Stati membri devono fissare il #salariominimo sulla base di tre parametri… - marattin : Oggi sono stato in tv a parlare di inflazione, salario minimo, reddito di cittadinanza, transizione ecologica, prod… - paologerbaudo : Su #SalarioMinimo sto sentendo e leggendo cose surreali. Tipo che non è necessariamente salario minimo fissato per… - ErreMiceli : @IranoAngelo Il salario minimo spaventa solo chi paga un salario ai minimi termini. -