Salario minimo: Letta, 'è nell'interesse anche del centrodestra'

Roma, 10 giu (Adnkronos) - Un sostegno del centrodestra al Salario minimo? "Credo sia nel loro interesse. Il Salario minimo è nell'interesse di tutti i lavoratori, perchè troppi lavoratori guadagnano troppo poco. L'Italia è uno tra i 6 Paesi che non hanno il Salario minimo, è una cosa assurda". Lo ha detto Enrico Letta al Tg3.

