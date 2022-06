Russia e fake news su guerra, cosa c’è nel bollettino su disinformazione (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – fake news sulle armi chimiche ucraine, attacchi al presidente Volodymyr Zelensky, critiche al premier italiano Mario Draghi per l’aumento dei prezzi. Sono alcuni degli elementi al centro della disinformazione che viaggia parallelamente alla guerra tra Ucraina e Russia: il tutto, con i social a fare da cassa di risonanza, è riassunto nel bollettino di 7 pagine, desecretato oggi su indicazione del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Franco Gabrielli. “Tra le tendenze emerse più di recente” il bollettino sulla minaccia ibrida registra “un’inversione di trend della disinformazione russa che ha subito un forte rallentamento nella sua intensità e l’adozione di una postura difensiva”.Il bollettino rileva anche “un ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) –sulle armi chimiche ucraine, attacchi al presidente Volodymyr Zelensky, critiche al premier italiano Mario Draghi per l’aumento dei prezzi. Sono alcuni degli elementi al centro dellache viaggia parallelamente allatra Ucraina e: il tutto, con i social a fare da cassa di risonanza, è riassunto neldi 7 pagine, desecretato oggi su indicazione del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Franco Gabrielli. “Tra le tendenze emerse più di recente” ilsulla minaccia ibrida registra “un’inversione di trend dellarussa che ha subito un forte rallentamento nella sua intensità e l’adozione di una postura difensiva”.Ilrileva anche “un ...

Pubblicità

999nuvola : RT @marcoz984: Che le sanzioni colpiscano più noi che la Russia è una fake news (filorussa). Noi paghiamo gli effetti della guerra, non del… - Monets19 : RT @marcoz984: Che le sanzioni colpiscano più noi che la Russia è una fake news (filorussa). Noi paghiamo gli effetti della guerra, non del… - Yojmto : RT @marcoz984: Che le sanzioni colpiscano più noi che la Russia è una fake news (filorussa). Noi paghiamo gli effetti della guerra, non del… - iLuca : RT @marcoz984: Che le sanzioni colpiscano più noi che la Russia è una fake news (filorussa). Noi paghiamo gli effetti della guerra, non del… - sergioalesi : RT @marcoz984: Che le sanzioni colpiscano più noi che la Russia è una fake news (filorussa). Noi paghiamo gli effetti della guerra, non del… -