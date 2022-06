Running, domani l’11^Jesolo BMW Moonlight Half Marathon&10K: iscritti in 5.600 (Di venerdì 10 giugno 2022) Si avvicina il grande giorno a Jesolo. domani, sabato 11 giugno, la città veneta ospiterà ben tre manifestazioni, 11^ Jesolo BMW Moonlight Half Marathon&10K e 2^ Alì Family Run – organizzate da Venicemarathon in collaborazione con il Comune di Jesolo e Jesolo Tursimo. Si parte alle ore 17.30 con la Alì Family Run, seguita dalla 10K alle ore 19 e dalla mezza maratona alle ore 19.45, tutte con partenza da Piazza Milano. Saranno 5.600 i runners presenti, italiani e stranieri provenienti da 32 nazioni. La 21 K metri propone un’interessante sfida tra Eyob Faniel, Yassine El Fathaoui e il nutrito gruppo di atleti africani guidati Dickson Simba Nyakundi, Mathew Samperu, Ishmael Kalale e Rogers Maiyo. In campo femminile, occhi puntati sulle keniane Zipora Wanjiru, Meseret Ayele e Brigit Jelimo Kaberge, sull’etiope Asmerawork Wolkeba e ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 giugno 2022) Si avvicina il grande giorno a Jesolo., sabato 11 giugno, la città veneta ospiterà ben tre manifestazioni, 11^ Jesolo BMWMarathon&10K e 2^ Alì Family Run – organizzate da Venicemarathon in collaborazione con il Comune di Jesolo e Jesolo Tursimo. Si parte alle ore 17.30 con la Alì Family Run, seguita dalla 10K alle ore 19 e dalla mezza maratona alle ore 19.45, tutte con partenza da Piazza Milano. Saranno 5.600 i runners presenti, italiani e stranieri provenienti da 32 nazioni. La 21 K metri propone un’interessante sfida tra Eyob Faniel, Yassine El Fathaoui e il nutrito gruppo di atleti africani guidati Dickson Simba Nyakundi, Mathew Samperu, Ishmael Kalale e Rogers Maiyo. In campo femminile, occhi puntati sulle keniane Zipora Wanjiru, Meseret Ayele e Brigit Jelimo Kaberge, sull’etiope Asmerawork Wolkeba e ...

Pubblicità

mattfumagalli : Vi aspetta un weekend di video a tema MUSICALE, dato che è un po' che non tratto questa tipologia. Domani alle 11 -… - Arpokrates : Scarpe da running arrivate. Sono anche super belle e comode (devo iniziare a comprare più roba puma) e le adoro per… - Jade___Mermaid : Domani questa canzone degli Skiantos fa più streaming di Running Up That Hill #unapezzadilundini -