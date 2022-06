Rugby | Gnecchi nel panel arbitrale World Cup Sevens 2022 a Cape Town

Pubblicità

GdB_it : Il bresciano Gnecchi primo arbitro italiano ai Mondiali di rugby a 7 -

OnRugby

L'arbitro bresciano Gianlucaè stato designato per dirigere alcune partite dellaWorld Cup Seven (a 7) maschile del 9 - 11 settembre, in programma a Cape Town in Sud Africa. Il fischietto internazionale di ...... TMO Matteo Liperini Sudafrica v Galles " 09.07.22 AA2 Andrea Piardi USA v Cile " 16.07.22 AA1 Andrea PiardiWorld Cup Sevens 2022 GianlucaRoma, 10 giu. (Adnkronos) - Gianluca Gnecchi è stato inserito nel panel arbitrale di World Rugby per la Rugby World Cup Sevens 2022 in calendario a ...L’arbitro bresciano Gianluca Gnecchi è stato designato per dirigere alcune partite della Rugby World Cup Seven (rugby a 7) maschile del 9-11 settembre, in programma a Cape Town in Sud Africa. Il fisch ...