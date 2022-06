Rubavano nelle auto dei turisti Denunciate quattro persone - Cronaca - lanazione.it (Di venerdì 10 giugno 2022) I carabinieri di Poggibonsi sono intervenuti per i furti avvenuti nelle auto Rubano nelle auto in sosta tra la Valdelsa e il Chianti. Per questo una batteria di quattro nomadi, tutti provenienti dall'... Leggi su lanazione (Di venerdì 10 giugno 2022) I carabinieri di Poggibonsi sono intervenuti per i furti avvenutiRubanoin sosta tra la Valdelsa e il Chianti. Per questo una batteria dinomadi, tutti provenienti dall'...

Pubblicità

NikolajVsevolo1 : RT @Stefania_67: Ahahahahah... Tutto meraviglioso ?????? Prima non avevano né cibo né acqua, poi si erano persi perché non sapevano usare i na… - cala_l_asso : RT @Stefania_67: Ahahahahah... Tutto meraviglioso ?????? Prima non avevano né cibo né acqua, poi si erano persi perché non sapevano usare i na… - LaRoss93718963 : RT @Stefania_67: Ahahahahah... Tutto meraviglioso ?????? Prima non avevano né cibo né acqua, poi si erano persi perché non sapevano usare i na… - Marinvik63 : RT @Stefania_67: Ahahahahah... Tutto meraviglioso ?????? Prima non avevano né cibo né acqua, poi si erano persi perché non sapevano usare i na… - VendutoCorrotto : RT @Stefania_67: Ahahahahah... Tutto meraviglioso ?????? Prima non avevano né cibo né acqua, poi si erano persi perché non sapevano usare i na… -