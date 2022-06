Royal, Harry e Meghan già di ritorno. La situazione dopo il Giubileo è ancora turbolenta – FOTO (Di venerdì 10 giugno 2022) I duchi di Sussex, nonostante abbiano deciso di partecipare al Giubileo di Platino, non se la stanno passando per niente bene. Regina Elisabetta II è di sicuro una delle sovrane… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 10 giugno 2022) I duchi di Sussex, nonostante abbiano deciso di partecipare aldi Platino, non se la stanno passando per niente bene. Regina Elisabetta II è di sicuro una delle sovrane… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

infoitcultura : Harry è furioso dopo il Giubileo di Platino: pandemonio nella Royal Family - GildaFaleri : Harry pentito per l'addio alla royal family? Cosa non si è visto (e detto) sul Giubileo della Regina… - infoitcultura : Harry pentito per l'addio alla royal family? Cosa non si è visto (e detto) sul Giubileo della Regina - MafraLiga : RT @IOdonna: Lei, invece, è una bambina privilegiata. Che incrocio... - AriannaAmbrosi0 : RT @IOdonna: Lei, invece, è una bambina privilegiata. Che incrocio... -