Rosti di cavolo | gustosi | semplici e veloci Buonissimi!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 10 giugno 2022)di: Incredibilmente semplice e veloce.Hai difficoltà a far mangiare la verdura ai tuoi figli? Proprio per questo oggi andremo a realizzare una frittata dicappuccio semplicemente deliziosa. Questo piatto sarà perfetto sia da servire come secondo che per cena. I tuoi bambini lo ameranno e anche gli adulti più reticenti si avvicineranno alle verdure. Insomma questo piattossimo piacerà allo stomaco di tutti. Non esitare e comincia a cucinare!di: Incredibilmente semplice e veloce.Per realizzare 3 frittate occorrono i seguenti ingredienti: 500 gr dicappuccio 10 gr di lievito secco 1 patata 300 ml di latte caldo 360 gr di farina 2 carote 300 ml di acqua tiepida 8 ...