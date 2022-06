Roma, zona Marconi: fiume d’acqua sulla carreggiata, strada chiusa (FOTO) (Di venerdì 10 giugno 2022) fiume d’acqua in strada stamattina a Roma. Via Oderisi da Gubbio in questo momento risulta chiusa al traffico veicolare tra Via Borghesano Lucchese e Piazza della Radio in zona Marconi causa allagamento Al momento sono in corso le verifiche in loco per capire la causa della copiosa fuoriuscita d’acqua dalla carreggiata. Ripercussioni si registrano al traffico locale. Seguiranno aggiornamenti #Roma #stradachiusa – Via Oderisi da Gubbio Tra Via Borghesano Lucchese e Piazza della RadioFino a cessate esigenze Fuoriuscita d' acqua dalla carreggiata#Luceverde #Lazio — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) June 10, 2022 In bilico sul ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 10 giugno 2022)instamattina a. Via Oderisi da Gubbio in questo momento risultaal traffico veicolare tra Via Borghesano Lucchese e Piazza della Radio incausa allagamento Al momento sono in corso le verifiche in loco per capire la causa della copiosa fuoriuscitadalla. Ripercussioni si registrano al traffico locale. Seguiranno aggiornamenti #– Via Oderisi da Gubbio Tra Via Borghesano Lucchese e Piazza della RadioFino a cessate esigenze Fuoriuscita d' acqua dalla#Luceverde #Lazio — Luceverde(@Luceverde) June 10, 2022 In bilico sul ...

