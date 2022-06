Roma, rifiuti in Via della Conciliazione, l’ironia social: «Ecco i nuovi cestini voluti da Gualtieri» (Di venerdì 10 giugno 2022) Continua l’emergenza rifiuti nella Capitale che non risparmia nemmeno i luoghi di maggior prestigio della città. Non solo l’area dei Fori o del Colosseo: le ultime segnalazioni arrivano anche dalla zona a ridosso del Vaticano e precisamente da Via Conciliazione dove cumuli di rifiuti campeggiano in bella vista lungo i marciapiedi. Reti arancioni per contenere i rifiuti in centro Qualcuno ne approfitta per ironizzare definendo le immagini che vedete – con la spazzatura recintata da una rete arancione – come i “nuovi cestini voluti da Gualtieri“. Altri, come i commercianti, sono invece sul piede di guerra: «Sono tre mesi che abbiamo implorato la raccolta dei rifiuti a San Pietro senza avere risposte. Intanto i cumuli si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 10 giugno 2022) Continua l’emergenzanella Capitale che non risparmia nemmeno i luoghi di maggior prestigiocittà. Non solo l’area dei Fori o del Colosseo: le ultime segnalazioni arrivano anche dalla zona a ridosso del Vaticano e precisamente da Viadove cumuli dicampeggiano in bella vista lungo i marciapiedi. Reti arancioni per contenere iin centro Qualcuno ne approfitta per ironizzare definendo le immagini che vedete – con la spazzatura recintata da una rete arancione – come i “da“. Altri, come i commercianti, sono invece sul piede di guerra: «Sono tre mesi che abbiamo implorato la raccolta deia San Pietro senza avere risposte. Intanto i cumuli si ...

