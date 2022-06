Roma | nasce campo estivo per ospitare 2mila mamme e bambini ucraini

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 10 giugno 2022)– Una Villa Fassini, in zona Tiburtina, per duemila train fuga dalla guerra in Ucraina e rifugiati nella Capitale. È quanto annunciato questa mattina in Campidoglio dal sindaco di, Roberto Gualtieri, dal presidente di Atlantia, Giampiero Massolo, e dal Capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio. Il, che durerà fino al 2 settembre, è stato finanziato da Atlantia con una donazione e poi la stessa azienda ha anche creato una rete attivando ministero, Comune e associazioni. “Non potevamo rimanere indifferenti al dramma che si sta svolgendo in Ucraina- ha spiegato Massolo- Noi riteniamo che le aziende debbano fare valore ma anche giocare un ruolo per la solidarietà. Da qui è nata l’idea di questo...