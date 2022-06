Roma | lotteria degli scontrini | giovane futura mamma gioca e vince 25mila euro

(Di venerdì 10 giugno 2022) Continua il trend positivo di vincite nella Regione Lazio, che si conferma in pole position in ambito nazionale nell'assegnazione di premi da 25 e 100milaagli acquirenti e da 5 e 20mila agli ...

Redazione Jamma

Una giovane in dolce attesa, impegnata ogni giorno ad assistere la madre anziana insieme alle sue sorelle, gioca alla Lotteria degli scontrini e vince 25mila euro. E' accaduto a Roma in zona Aurelia.