Roma, la 'tangente' per rimanere nel centro commerciale: imprenditori costretti a pagare cifre da capogiro (VIDEO) (Di venerdì 10 giugno 2022) costretti a pagare somme non dovute per rimanere all'interno di una galleria commerciale di Roma. E' questo quanto denunciato da un imprenditore, che non sarebbe però l'unica "vittima", e che ha portato nelle scorse ore a tre misure interdittive nonché al sequestro di beni per un valore di circa due milioni di euro. Estorsione per rinnovare i contratti d'affitto nella galleria commerciale Le complesse indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, unitamente ai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza della Capitale, hanno permesso di accertare le condotte estorsive che sarebbe avvenute ai danni dei titolari di alcuni negozi situati all'interno di un centro commerciale di Roma.

