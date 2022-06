Roma, ferragosto in ‘famiglia’: la banda di parenti assalta la villa vuota, incastrati dalle telecamere (Di venerdì 10 giugno 2022) A ferragosto del 2020 avevano tentato il furto in un’abitazione, in una villa all’Aventino. Tentato perché, in realtà, non erano riusciti a portare a termine il loro ‘progetto’, quello di un gruppetto di 5/6 uomini che avevano forzato una grata in ferro approfittando dell’assenza del proprietario. Peccato (per loro), però, che una vicina li ha visti, ha urlato e li ha messi in fuga. Ora, a distanza di tempo, dopo indagini approfondite i malviventi sono stati rintracciati. Le indagini dopo la tentata rapina nella villa all’Aventino Le indagini sono state condotte dai poliziotti del commissariato Celio in stretto coordinamento con il PM della Procura di Roma. Fondamentali sono state le immagini di alcune telecamere di sicurezza che, essendo ben nascoste, hanno ripreso l’intera azione criminale. Gli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 10 giugno 2022) Adel 2020 avevano tentato il furto in un’abitazione, in unaall’Aventino. Tentato perché, in realtà, non erano riusciti a portare a termine il loro ‘progetto’, quello di un gruppetto di 5/6 uomini che avevano forzato una grata in ferro approfittando dell’assenza del proprietario. Peccato (per loro), però, che una vicina li ha visti, ha urlato e li ha messi in fuga. Ora, a distanza di tempo, dopo indagini approfondite i malviventi sono stati rintracciati. Le indagini dopo la tentata rapina nellaall’Aventino Le indagini sono state condotte dai poliziotti del commissariato Celio in stretto coordinamento con il PM della Procura di. Fondamentali sono state le immagini di alcunedi sicurezza che, essendo ben nascoste, hanno ripreso l’intera azione criminale. Gli ...

