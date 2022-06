Roma, ennesimo sfregio: uomo urina nella fontana delle Naidai (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma sembra non avere pace. Così come i suoi meravigliosi beni monumentali. Dopo il caso della turista americana che si “divertiva” a danneggiare la scalinata di Trinità dei Monti con un monopattino, arriva la segnalazione di una donna e un uomo arrampicati sulla fontana delle Naiadi in piazza della Repubblica. Lei in Senza veli, che si L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 10 giugno 2022)sembra non avere pace. Così come i suoi meravigliosi beni monumentali. Dopo il caso della turista americana che si “divertiva” a danneggiare la scalinata di Trinità dei Monti con un monopattino, arriva la segnalazione di una donna e unarrampicati sullaNaiadi in piazza della Repubblica. Lei in Senza veli, che si L'articolo proviene da Inews24.it.

