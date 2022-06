Roma, dopo la rapina non si fermano all’alt e provano a fuggire: novelli “Bonnie e Clyde” inseguiti dai Carabinieri (Di venerdì 10 giugno 2022) Nella giornata di ieri, un uomo e una donna sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato e rapina aggravata. I due soggetti, rispettivamente di 36 e 22 anni, sono stati arrestati dai Carabinieri in circostanze differenti. La tentata fuga all’alt Due persone di 36 e 22 anni sono stati recentemente arrestati per furto aggravato e rapina aggravata. In particolare, il 36enne, dopo aver forzato l’alt intimatogli da una pattuglia della Stazione Carabinieri Roma Divino Amore, ha tentato di darsi la fuga a bordo di un’autovettura dove era nascosto un televisore: “bottino” che aveva rubato in un’azienda di bevande. Nei guai anche la ‘complice’ La 22enne è stata, invece, arrestata dalla Stazione Carabinieri Roma di Tor De Cenci in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 10 giugno 2022) Nella giornata di ieri, un uomo e una donna sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato eaggravata. I due soggetti, rispettivamente di 36 e 22 anni, sono stati arrestati daiin circostanze differenti. La tentata fugaDue persone di 36 e 22 anni sono stati recentemente arrestati per furto aggravato eaggravata. In particolare, il 36enne,aver forzato l’alt intimatogli da una pattuglia della StazioneDivino Amore, ha tentato di darsi la fuga a bordo di un’autovettura dove era nascosto un televisore: “bottino” che aveva rubato in un’azienda di bevande. Nei guai anche la ‘complice’ La 22enne è stata, invece, arrestata dalla Stazionedi Tor De Cenci in ...

