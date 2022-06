Rolex Giraglia Cup, a Sanremo assenti gli atleti russi (Di venerdì 10 giugno 2022) 164 scafi sono pronti a darsi battaglia nella 69esima edizione della Rolex Giraglia Cup. 60 di questi scenderanno in acqua già oggi, venerdì 10 giugno, a mezzanotte, con partenza da Sanremo e rotta verso la Francia. Si tratta di un evento in tre giorni di regate inshore, che fa da prologo alla “lunga” di 241 miglia che avrà il via mercoledì 15 giugno alle ore 12, con l’arrivo a Genova previsto per sabato 18. Una flotta molto corposa e dal tasso tecnico elevato, che vedrà però dei grandi assenti. Gli assenti alla Rolex Giraglia Cup A seguito del continuo dell’invasione russa in Ucraina, non sarà possibile, infatti, agli atleti del Cremlino prendere parte alla Rolex Giraglia Cup. Già lo scorso aprile, la Federazione ... Leggi su nonsolonautica (Di venerdì 10 giugno 2022) 164 scafi sono pronti a darsi battaglia nella 69esima edizione dellaCup. 60 di questi scenderanno in acqua già oggi, venerdì 10 giugno, a mezzanotte, con partenza dae rotta verso la Francia. Si tratta di un evento in tre giorni di regate inshore, che fa da prologo alla “lunga” di 241 miglia che avrà il via mercoledì 15 giugno alle ore 12, con l’arrivo a Genova previsto per sabato 18. Una flotta molto corposa e dal tasso tecnico elevato, che vedrà però dei grandi. GliallaCup A seguito del continuo dell’invasione russa in Ucraina, non sarà possibile, infatti, aglidel Cremlino prendere parte allaCup. Già lo scorso aprile, la Federazione ...

