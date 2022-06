Rocío Muñoz Morales | dalla Spagna all’Italia verso il successo

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 10 giugno 2022) Oggi, 10 giugno,compie 34 anni. Un altro traguardo raggiunto per l’attrice, ballerina e modella spagnola, ma che oggi vive in Italia con Raul Bova, con il quale ha costruito una bellissima famiglia. Dai suoi esordi fino ad oggi il suo sorriso non l’ha mai abbandonata, nonostante qualche momento difficile e la sua determinazione l’ha portata a raggiungere importanti traguardi nel corso della carriera. Attrice, ballerina, conduttrice televisiva e anche modella,è una donna dalle molte qualità, ma soprattutto determinata su ciò che ha voluto dal suo futuro. InstagramSpagnola e cresciuta a Madrid, inizia qui la sua carriera sul piccolo schermo. L’attrice, infatti, inizia interpretando qualche ruolo secondario in alcune fiction sulla tv iberica. ...