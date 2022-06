Ritrovata viva dopo 41 anni “Baby Holly” | era scomparsa dopo l’assassinio dei genitori

(Di venerdì 10 giugno 2022) È stata”, dispersa dal 1981. Le autorità del Texas hanno rintracciato la donna,quando era una bambina di un anno e che oggi ne ha 42. “È stata localizzata, èe sta bene”, ha affermato la polizia.è figlia di un uomo e di una donna assassinati vicino a Houston. L’ identità della coppia è stata sconosciuta fino a poco tempo fa. Solo nel 2021, grazie alle nuove tecnologie genetiche, tra cui il test del Dna, sono stati identificati come Tina Gail Linn Clouse e Harold Dean Clouse Jr. I due si erano da poco trasferiti dalla Florida al Texas, quando furono trovati esanimi nei boschi vicino a Houston. Il caso resta irrisolto, ma di loro si sapeva che avessero una figlia. La piccola non era presente sulla scena del crimine, ma era stata lasciata sui ...

