Ritrovata Baby Holly, 42 anni dopo l'omicidio dei genitori: vive in Texas e ha cinque figli (Di venerdì 10 giugno 2022) La figlia di due genitori trovati uccisi in Texas più di 40 anni fa è stata Ritrovata viva e vegeta, ha dichiarato il procuratore generale dello Stato. La ' Baby Holly ' Crouse, che oggi ha 42 anni, ... Leggi su leggo (Di venerdì 10 giugno 2022) Laa di duetrovati uccisi inpiù di 40fa è stataviva e vegeta, ha dichiarato il procuratore generale dello Stato. La '' Crouse, che oggi ha 42, ...

