Riscatto Italvolley | prima vittoria in VNL contro la Polonia

(Di venerdì 10 giugno 2022) OTTAWA (CANADA) (ITALPRESS) – Dopo la secca sconfitta all'esordio con la Francia, l'di Ferdinando De Giorgi trova lain Volleyball Nations Leaguei campioni del mondo della, battuti con il punteggio di 3-1 (21-25, 25-23, 25-20, 25-20). Serviva una reazione e reazione è stata con gli azzurri che hanno mostrato carattere e voglia in campo di fronte ad unache ha giocato una buona pallavolo. Sugli scudi ancora Romanò, 16 i punti realizzati, gli stessi di Bottolo. Nel corso del match spazio per tutti i centrali con Mosca e Vitelli in campo per Cortesia e Galassi. Dall'altra parte non sono bastati i 19 punti di Butryn per unache non è riuscita a tener testa ad un'Italia sicuramente scesa in campo dopo aver studiato ...