Rimini | baby gang dopo la rissa sul Garda lanciano una nuova minaccia su TikTok | “Torniamo”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 10 giugno 2022)pronta a tornare: ladi nuove violenze, nelle ultime ore, sono circolate sul social dii disordini a Peschiera del, torna di nuovo la paura in Riviera., rieccolalasulUn raduno trap a Peschiera delche si è tenuto lo scorso 2 giugno e si è concluso in una. Tantissimi ragazzi si erano dati appuntamento super una festa all’insegna della musica trap. Tuttavia, è dovuta intervenire la polizia in tenuta antisommossa. Inoltre, sempre il 2 giugno nel pomeriggio un gruppo di ragazze (tre di Milano e due di Padova) sono salite ...