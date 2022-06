Rimini | baby gang dopo la rissa sul Garda lancia una nuova minaccia su TikTok | “Torniamo”

(Di venerdì 10 giugno 2022)pronta a tornare: ladi nuove violenze, nelle ultime ore, sono circolate sul social dii disordini a Peschiera del, torna di nuovo la paura in Riviera., rieccolalasulUn raduno trap a Peschiera delche si è tenuto lo scorso 2 giugno e si è concluso in una. Tantissimi ragazzi si erano dati appuntamento super una festa all’insegna della musica trap. Tuttavia, è dovuta intervenire la polizia in tenuta antisommossa. Inoltre, sempre il 2 giugno nel pomeriggio un gruppo di ragazze (tre di Milano e due di Padova) sono salite ...

bizcommunityit : Rimini, la minaccia delle baby gang su Tik Tok: 'Torniamo' - gatta_pantera : RT @RItaliaN21: Baby gang di nordafricani tornano a minacciare: “Peschiera era solo un riscaldamento, ci vediamo a Rimini”: - RItaliaN21 : Baby gang di nordafricani tornano a minacciare: “Peschiera era solo un riscaldamento, ci vediamo a Rimini”: - infoitinterno : Rimini, la minaccia delle baby gang su Tik Tok: 'Torniamo' - filo_78 : Chissà se #Bonaccini farà qualcosa? ?????? -

Il questore di, Rosanna Lavezzaro, ha assicurato il pugno di ferro dalle pagine del Resto del Carlino. Dopo il caos del 2 giugno, di cui si è molto parlato anche per le molestie subite da ...A Jesolo allarme del sindaco: "Impossibile controllare il territorio". Rissa con dito staccato e mangiato aL’annuncio sui social: "Peschiera era il riscaldamento, arriviamo a Riccione". Il pugno duro del questore Lavezzaro: "Programmati controlli straordinari" ...ha postato alcuni video in cui si vede Baby Touche con il volto tumefatto e "bloccato" in un'automobile in corsa mentre viene preso in giro e bullizzato. Uno degli amici di Touche, citato da Simba, ...