Rifiuti a Roma, Diaco: 'Arrivano Cerroni e Pace in soccorso di Gualtieri: ritorno al passato' (Di venerdì 10 giugno 2022) Mentre Roma affoga tra i Rifiuti, Ama tenta di riorganizzarsi. Da un lato, cerca di recuperare personale, reclutando sia internamente grazie a dipendenti che si scoprono improvvisamente guariti da vecchie patologie, sia pensando ad assunzioni a tempo. Dall'altro si riorganizzano i piani alti. L'AD Angelo Piazza, che ha gestito l'emergenza Rifiuti in questi primi mesi di governo targato Gualtieri, lascia così come concordato sin dall'inizio. Nuovo Consiglio di Amministrazione Entro pochi giorni verrà nominato un nuovo consiglio di amministrazione, chiamato a risolvere i problemi ancora irrisolti della Capitale. Ma la persona che, secondo i rumors, dovrebbe prendere il suo posto, ha già suscitato molte polemiche. A essere favorito l'attuale il presidente di Invitalia, agenzia nazionale per l'attrazione degli inserimenti ...

