Ricarica a induzione - Senza fili sulla buona strada (Di venerdì 10 giugno 2022) Sotto il sole infuocato delle ore 14, sull'ovale dell'Arena del futuro che Brebemi ha allestito appena fuori dalla sede autostradale (all'altezza del casello di Chiari dell'A35), una Fiat Nuova 500 (cioè elettrica) gira un po' più lenta del bus che, essendo più lungo, è stato dotato di più piastre sul pianale per l'immagazzinamento dell'energia. Qui, in uno dei corridoi padani più inquinanti per via dell'elevata industrializzazione e relativo popolamento, si sta sperimentando un antidoto: la tecnologia Dynamic wireless power transfert, già testata a dire il vero in più parti nel mondo, quindi con qualche e differente sfumatura tecnica. Dopo l'auto elettrica, molto probabilmente la migliore strada da percorrere per la tribolata e ancora acerba mobilità sostenibile. Efficienza energetica. Il progetto pilota per la Dwpt italiana, la cui riuscita ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 10 giugno 2022) Sotto il sole infuocato delle ore 14, sull'ovale dell'Arena del futuro che Brebemi ha allestito appena fuori dalla sede autole (all'altezza del casello di Chiari dell'A35), una Fiat Nuova 500 (cioè elettrica) gira un po' più lenta del bus che, essendo più lungo, è stato dotato di più piastre sul pianale per l'immagazzinamento dell'energia. Qui, in uno dei corridoi padani più inquinanti per via dell'elevata industrializzazione e relativo popolamento, si sta sperimentando un antidoto: la tecnologia Dynamic wireless power transfert, già testata a dire il vero in più parti nel mondo, quindi con qualche e differente sfumatura tecnica. Dopo l'auto elettrica, molto probabilmente la miglioreda percorrere per la tribolata e ancora acerba mobilità sostenibile. Efficienza energetica. Il progetto pilota per la Dwpt italiana, la cui riuscita ...

Pubblicità

TamburiTIP : RT @newsfinanza: Stellantis, dimostrata capacità tecnologia ricarica a induzione - EmilianoVerga : RT @viciocort: Ricarica a #induzione sulla #Brebemi. @repubblica - infoiteconomia : 'Arena del Futuro': la ricarica ad induzione pronta a sviluppi commerciali - FIRSTonlineTwit : Ricarica a induzione per le auto elettriche: al via il progetto 'Arena del Futuro' di A35 Brebemi - FIRSTonline - EmanueleZingale : RT @timbusiness: Presentata oggi la tecnologia di ricarica ad induzione per #AutoElettriche (DWPT) su @Brebemi_A35: un ulteriore passo per… -